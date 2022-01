„Stunde der Wintervögel“ : Haussperling in Sachsen am öftesten beobachteter Wintervogel

Haussperling in Sachsen am öftesten beobachteter Wintervogel

Bei der Aktion «Stunde der Wintervögel» war der Haussperling landesweit der am häufigsten gesichtete Vogel im Freistaat. Foto: Corey T. Callaghan/dpa

Leipzig Der Haussperling ist in diesem Jahr der am öftesten gesichtete Wintervogel - gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und Amsel. Die Aktion zur Vogelbeobachtung hilft Umweltschützern und Forschern unter anderem bei Bestandsermittlungen.

An der „Stunde der Wintervögel“ haben sich in Sachsen mehr als 9700 Naturfreunde beteiligt. Dabei seien rund 228. 000 Vögel beobachtet und gemeldet worden, teilte der Naturschutzbund Sachsen (Nabu) in Leipzig mit