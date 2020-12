Das macht Verdauungsprobleme : Haustieren keinen Weihnachtsbraten füttern

Wien Ein Fest für die ganze Familie: Damit Haustiere an Weihnachten keine Probleme mit ihrer Verdauung bekommen oder gar zur Tierklinik müssen, sollten Halter einiges beachten.

Karpfen, Gans, Knödel mit Soße: An Weihnachten gibt es bei vielen etwas Besonderes für die Lieben. Doch Haustieren sollte man ihr gewohntes Futter geben, rät die Veterinärmedizinische Universität Wien.

Richtig gefährlich können Geflügelknochen oder Fischgräten für die Tiere werden - wenn diese beim Fressen splittern und Organe verletzen oder in der Speiseröhre feststecken.

Daher sollten Halter auch ihre Gäste informieren, was das Haustier fressen darf, und was nicht. Und auch am Fest den Speiseplan der Tiere nicht verändern.