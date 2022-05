Haustier : Hunde-Boom in der Hauptstadt

Hunde-Boom in der Hauptstadt

In Berlin hat die Zahl der Hunde und Halter zugenommen. Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin In der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen Haustiere zugelegt. Auch in Berlin. Hier ist die Zahl der registrierten Hunde erneut deutlich gestiegen.

In der Hauptstadt sind immer mehr Hunde unterwegs: Aktuell sind in Berlin rund 126.300 der Vierbeiner und rund 118.000 Halter erfasst und damit erneut mehr als in den Vorjahren, teilt die Berliner Finanzverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit.