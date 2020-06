Gäste im Fell? : Hunde nach jedem Spaziergang auf Zecken absuchen

Hamburg/Bonn In den Sommermonaten gibt es besonders viele Zecken. Sie mögen warme Temperaturen und sitzen besonders gerne im hohen Gras - und lauern dort nicht nur auf Menschen.

„Häufig beißen Zecken an dünnhäutigen Hautpartien an Kopf, Hals, Schultern und Achseln oder auch in der Lendengegend oder zwischen den Zehen - hier sollte man also besonders gut nachschauen“, teilt der Deutsche Tierschutzbund mit.