Sommerliche Störenfriede In Haus und Garten: Was hilft gegen aufdringliche Wespen?

Und das heißt auch: Die Nahrung wird knapp, die Wespen begeben sich auf die Suche nach Leckereien. Düfte, die von Süßem wie Kuchen, Marmelade oder Säften ausgehen, ziehen sie dann magisch an. Wobei das Zuckrige und kohlenhydratreiche Nahrung für ältere Wespen sei, sagt Tarja Richter vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV). Für ihre Brut sind Wespen auf Proteinreiches wie Fleisch und Wurst aus. Alles, was im Freien ungeschützt liegt, fliegen sie an - also auch das Grillfleisch.