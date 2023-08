Rangkämpfe mit Neulingen Kaninchen auf neutralem Boden zusammenführen

Denkbar hierfür ist etwa der Freilauf in einem ungewohnten Zimmer oder - abhängig vom Wetter - ein Außengehege auf dem Balkon oder im Garten. Sackgassen, in denen ein Tier in die Enge getrieben werden kann, sollten bei der Zusammenführung in jedem Fall vermieden werden. Am besten fällt der Raum auch nicht zu groß aus, damit sich die Tiere dort nicht grundsätzlich aus dem Weg gehen können.