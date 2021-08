Abenteuer und Verstecke : Kaninchen brauchen einen Disney-Park

Egenhofen/Bonn Sie sind flauschig und niedlich. Aber eines sind Kaninchen sicherlich nicht: Kuscheltiere fürs Kinderzimmer. Tipps für eine artgerechte Haltung.

In ihrem Gehege sollten die Tiere mindestens sechs Quadratmeter zur ständigen Verfügung haben. Wenn ein Kaninchen nur drei Haken schlagen will, benötigt es dafür schon 2,40 Meter Länge. Deshalb ist ein zusätzlicher Auslauf ideal. Je mehr desto besser. „Hauskaninchen unterscheiden sich da nicht von Wildkaninchen: Sie möchten springen, ihre Füße nach hinten schmeißen und Haken schlagen!“ All das trägt zu ihrem Wohlbefinden bei.

Immer mehr Tierfreunde gehen auch dazu über, die Langohren in einem kompletten Zimmer unterzubringen oder wie eine Katze in freier Wohnungshaltung. Wie Bettina Weihe in Iserlohn, die vor fünf Jahren per Zufall an das Widder-Angora-Kaninchen „Herr Simon“ kam. „Er läuft überall frei herum und genießt das auch“, sagt sie. Und an jedem Morgen komme er in die Küche gehoppelt, um zu betteln. „Er wuselt dann um meine Füße, bis er ein Stück Petersilienwurzel bekommt“, erzählt die 47-Jährige. „Das sind die kleinen besonderen Momente mit einem flauschigen WG-Mitbewohner.“