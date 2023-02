Verordnung in Bayern : Kastrationen von Katzen für den Tierschutz

Verordnung in Bayern

Eine in anderen Bundesländern bereits bestehende Verordnung, soll nun auch in Bayern Katzenbesitzer zur Kastration ihrer Tiere verpflichten - sofern diese freien Auslauf haben. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Aschaffenburg Zu viele Katzen: freilaufend, streunend, teilweise krank - und volle Tierheime. Dagegen gehen Kommunen jetzt vor - mit Kastrationen für den Tierschutz.

Zu viele Katzen, teils heimatlos und krank: Dagegen gehen mehrere Kommunen in Bayern jetzt vor. Die Stadt Laufen hat seit 1. Februar eine Katzenschutzverordnung , Aschaffenburg zieht am 1. April nach.

Damit müssen Katzenbesitzer ihre Tiere kastrieren lassen, wenn sie unkontrollierten Auslauf haben und älter als fünf Monate sind. Zudem sind sie zur Kennzeichnung mit einem Mikrochip oder einer Ohrtätowierung verpflichtet. Auch Gemeindebeauftragte können freilebende Katzen kennzeichnen und kastrieren lassen, wenn der Besitzer nicht bekannt ist. So sollen auch Tierheime entlastet werden, die vielerorts aus allen Nähten platzen.

Verordnung existiert, aber Gebietsdefinierung fehlt

An die 300.000 freilebende Katzen leben nach Schätzungen im Freistaat. Katzenmütter bekommen bis zu drei Mal im Jahr zwei bis sechs Junge - die Tiere vermehren sich rasant, berichtet Silvia Rottmair, Vorsitzende des Vereins „Katzenhilfe Salzachtal“, der in Laufen an der Umsetzung der Verordnung maßgeblich beteiligt ist.