In kleinen Schritten : Katze an das Zusammenleben mit Babys gewöhnen

Katze an das Zusammenleben mit Babys gewöhnen

In kleinen Schritten

Hannover Ein Baby stellt das Leben von allen Familienmitgliedern auf den Kopf - Katzen inklusive. Mit etwas Planung können Tier und Kind aber die besten Freunde werden.

Katzen lieben ihren Freiraum, sind aber gleichzeitig auch liebebedürftig und anhänglich. Vor allem auf Veränderungen können sie empfindlich reagieren - etwa, wenn sich in der Familie Nachwuchs ankündigt.

Mit etwas Planung können Halter ihr Tier aber meist problemlos an das Zusammenleben mit Babys gewöhnen. Schon lange bevor das Baby auf die Welt kommt, sollte man seine Katze Schritt für Schritt an die bevorstehenden Veränderungen heranführen. „Damit sich die Katze schon mal an alles Neue gewöhnt, sollte sie unter Aufsicht das Kinderzimmer erkunden“, rät die Tierärztin und Tierverhaltenstherapeutin Andrea Böttjer.