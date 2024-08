Vorsicht Lebensgefahr Katzen vertragen keine Antizeckenmittel mit Permethrin

Spot-on-Präparate zum Auftragen und Co.: Wer seinen Hund vor Zecken oder Flöhen schützen will, greift womöglich zu Mitteln mit dem Wirkstoff Permethrin. Doch Vorsicht: Diese werden zwar von Hunden in der Regel gut vertragen. Bei Katzen können sie aber zu schweren Vergiftungen führen und sogar zum Tod der Samtpfoten.