Mit dem Hund zu Besuch : Knigge für tierische Gäste

Mannheim Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, den eigenen Hund in eine fremde Wohnung mitzunehmen. Mit ein paar Tricks können Halter dafür sorgen, dass der Besuch für alle Seiten möglichst unkompliziert wird.

„Hunde machen das, um an den Mund zu kommen. Denn unter Hunden ist es eine höfliche Begrüßung, einander die Lefzen zu lecken“, erklärt die Expertin. Um eine allzu stürmische Begrüßung zu unterbinden, schlägt Haas vor, den Hund kurz an der Leine zu halten. Möglich sei es auch, auf dem Boden Futter zu verteilen - dann wird der Kopf des Hundes eher nach unten zeigen.

Besonderes Fingerspitzengefühl ist gefragt, wenn der Besuchte Angst vor Hunden hat. Häufig starrten Menschen, die sich vor einem Vierbeiner fürchten, diesen an, so Haas. Das wiederum mögen Hunde aber gar nicht. In so einer Situation sollte der Halter versuchen, sein Tier abzulenken. Auch eine gemeinsame Runde um den Block kann dem Besuchten helfen, sich auf den ungewohnten Gast einzustellen.