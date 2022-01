Vogelschule : Mit Click und Stick Welli und Papagei dirigieren

Frankfurt/Main Soll ein Papagei oder Sittich auf Kommando auf die Hand klettern? Die Krallen ohne Angst geschnitten bekommen? Oder ein bestimmtes Verhalten abstellen? Dann kann Clickertraining zum Erfolg führen.

„Clickertraining eignet sich, um Vertrauen zwischen Tier und Mensch aufzubauen“, sagt Astrid Behr, Pressesprecherin beim Bundesverband Praktizierender Tierärzte in Frankfurt. „Es gibt keine Strafen, sondern nur Belohnungen.“

Die Idee ist, dass Tiere Verhaltensweisen häufiger zeigen, wenn diese sich für sie lohnen. „Der Vogel wird in dem Moment belohnt, in dem er etwas richtig gemacht hat“, sagt Miriam Willasch, Tierärztin und Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund in Bonn.