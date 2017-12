Mit Säge und Leim: Ein Haus für Mäuse selbst bauen

Als Haustiere gehaltene Mäuse brauchen jederzeit einen Rückzugsort - ein kleines Haus im Käfig ist dafür ideal. Wer solch ein Haus nicht kaufen möchte, kann es mit wenigen Materialien auch selbst bauen, erläutert der Deutsche Tierschutzbund. dpa

Dafür braucht es Holz in zwei Zentimeter Stärke, zum Beispiel aus Buche, Birke, Birne oder Esche, aus dem man Seitenteile und ein Dach in der gewünschten Länge schneidet. In eine Wand sägt man ein Eingangsloch mit mindestens vier Zentimeter Durchmesser. Wer möchte, kann auch in die Seitenwände Löcher sägen, dann können die Tiere von mehreren Seiten rein und raus.

Die Kanten sollte man glatt schleifen und die einzelnen Teile verleimen. Eine Schraubzwinge sorgt anschließend während des Trocknens dafür, dass alles zusammenhält. Mäusehalter lassen das Haus am besten über Nacht stehen, bevor es einsatzbereit ist.