Klickern als Hinweis Muss ich die Krallen meiner Katze kürzen?

Übrigens: Damit die Krallenkontrolle - und falls nötig das Kürzen - gut klappt, übt man am besten schon mit jungen Katzen, sich an den empfindlichen Pfoten berühren zu lassen. „Mit vielen Leckerlis und anderen Belohnungen kann man die Krallen durch leichten Druck auf Ballen und Zehen nach vorne verlagern“, so Tierärztin Oelmann. „Man sollte dabei unbedingt darauf achten, dass das Tier keine Anzeichen von Panik zeigt. Im Zweifel lieber eine Pause einlegen.“