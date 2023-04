Brutzeit Nationalparkverwaltungen erinnern an Leinenpflicht

In ganz Niedersachsen gilt den Angaben zufolge vom 1. April bis zum 15. Juli beim Hundespaziergang in der freien Landschaft eine Anleinpflicht, im Nationalpark ganzjährig. Im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer auf Neuwerk herrscht ebenfalls ganzjährig Leinenpflicht, ausgenommen sind nur ausgewiesene Bereiche wie der Hauptdeich. Und in Schleswig-Holstein müssen Hunde nicht nur im Nationalpark, sondern auch auf den Deichen und Vorländern immer an die Leine.