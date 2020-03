Big Brother für die Katz : Neue Tier-Tracker mit GPS

München Freigänger-Kater Felix hat sich aus dem Staub gemacht. Wo steckt er bloß? Wer die technischen Möglichkeiten nutzt, muss sich das nicht fragen, sondern kann nachsehen. Aber ist das überhaupt sinnvoll?

GPS-Tracker sind kleine Empfänger, die aus Satelliten-Signalen Positionen berechnen und übers Mobilfunknetz versenden können. Deshalb steckt in den meisten Trackern auch eine SIM-Karte. So lässt sich der Aufenthaltsort von Hund, Katze&Co auf einer Internetseite im Browser, per App, SMS oder E-Mail checken.