Tipps für Tierfreunde : Papageien und Wellensittiche ans Krallenfeilen gewöhnen

Wenn die Krallen von Papagei und Wellensittich zu lang und zu scharfkantig werden, muss sie der Halter entschärfen. Dazu sollte man die Vögel geduldig an eine Nagelfeile gewöhnen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn.

Bretten An Natursitzstangen aus Holz sollen sich Heimvögel selbst die Krallen stutzen. Irgendwann reicht das aber nicht mehr. Dann muss der Halter dem Tier die scharfen Spitzen abfeilen. Wie funktioniert das?

Halter von Wellensittichen und Papageien kommen irgendwann in die Situation, die Krallen ihrer Vögel entschärfen zu müssen. Dabei sollten sie aber nur die scharfkantigen Spitzen vorsichtig abfeilen, rät die Zeitschrift „Wellensittich&Papageien“ (Ausgabe 1/2020).

Manche Vögel neigen aufgrund von Krankheiten zu verstärktem Krallenwachstum. Besitzer lassen sich am besten von einem Tierarzt demonstrieren, wie weit und in welchem Winkel die Krallen heruntergefeilt werden dürfen. Denn zu starkes oder falsches Feilen kann zu Verletzungen der Blutgefäße oder zu fehlendem Halt des Vogels auf seiner Sitzstange führen.

Doch wie gewöhnt man seinen Vogel an eine Nagelfeile? Die Papageien-Expertin Diana Eberhardt rät, eine neue Nagelfeile aus Metall in die Spielecke oder in eine vorhandene Wühlkiste zu legen. „Anfangs wird Ihr Vogel skeptisch sein, aber irgendwann siegt auch hier die Neugierde“, weiß die Buchautorin aus Breckerfeld bei Hagen.