Pferde brauchen auch im Winter viel Wasser

Pferde können auch im Winter im Offenstall gehalten werden. Halter sollten aber ein paar Dinge beachten, rät die Tierrechtsorganisation Peta: dpa

- Der Unterstand sollte an drei Seiten geschlossen sein, um vor Wind und Witterung zu schützen. Gummimatten unter der Einstreu helfen, den Stallboden gegen Kälte zu isolieren und die Gelenke der Pferde zu schonen.

- Auch während der kalten Jahreszeit haben Pferde einen hohen Wasserbedarf: Sie trinken bis zu 70 Liter am Tag. Die Tränke kontrollieren Halter am besten einmal am Tag, da sie bei Minusgraden zufrieren kann.

- Eine Decke brauchen gesunde Tiere nicht: Leben Pferde draußen, wächst ihnen ein robustes Winterfell, das vor Kälte schützt. Regnet es viel, kann aber eine Regendecke sinnvoll sein.