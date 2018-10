Katzen lieben gemütliche Schlafhöhlen. Manchmal werden sogar Alltagsgegenstände zweckentfremdet. So üben beispielsweise am Boden liegende Plastiktüten auf die Tiere eine magische Anziehungskraft aus. dpa

Doch das ist gefährlich, da sich die Katze in den Henkeln verheddern und im schlimmsten Fall in der Tüte ersticken kann. Besser sind Papiertüten, heißt es in der Zeitschrift „Ein Herz für Tiere“ (Ausgabe 10/2018). Einfach die Henkel abschneiden und auf dem Boden platzieren, fertig ist ein ungefährliches Katzenversteck.