Schützenswert : Pustelschwein ist Zootier des Jahres

Zuchteber Cebu rüsselt an einem übrig gebliebenen Weihnachtsbaum in seinem Gehege im Zoo Landau. Das Visayas-Pustelschwein ist eine Art, die auf einer Insel der Philippinen vorkommt und vom Aussterben bedroht ist. Foto: Axel Seidemann/dpa

Landau Der Verlust des Lebensraumes, die afrikanische Schweinepest und eine starke Bejagung: Gründe das Pustelschwein zu schützen gibt es genügend. Auch um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, wird das Pustelschwein Zootier des Jahres.

Das teilte die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) am Mittwoch in Landau in der Pfalz mit. Während der „Zootier des Jahres“-Kampagne werden den Angaben zufolge Spenden gesammelt, um Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Pustelschweinarten zu unterstützen.