Nabu rät : Schon vor dem ersten Schnee mit Vogelfütterung beginnen

Wetzlar Mit Futter und Wasser können Menschen Wildvögeln helfen, unbeschadet durch den Winter zu kommen. Warum man damit schon im Spätherbst loslegen sollte, erklärt ein Naturschützer.

Wer den Wildvögeln etwas Gutes tun will, sollte bereits im November mit dem Füttern beginnen, rät Bernd Petri, Biologe beim Nabu in Wetzlar. Denn so entdeckten die Vögel die Futterquellen rechtzeitig vor dem Winter.