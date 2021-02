Missverständnis : Schwanzwedeln beim Hund ist nicht immer Freude

Berlin Vom Hund schwanzwedelnd begrüßt zu werden, ist ein schönes Erlebnis für den Hundehalter. Tatsächlich ist das Wedeln laut Tierexperten aber nicht immer gleichbedeutend mit Freude.

Schwanzwedeln beim Hund gilt als Inbegriff der Freude - doch das ist es gar nicht immer. Mit der Rute drückt der Hund zwar Emotionen aus, erläutert Hundeverhaltensexpertin Katja Krauß in ihrem Buch „Emotionen beim Hund sehen lernen“. Jedoch bedeutet das Wedeln nicht grundsätzlich freudige Stimmung. Vielmehr ist das Tier aufgeregt.

Als Faustregel gilt: Je langsamer und sanfter die Rute schwingt, desto geringer die Anspannung. Bei hoher Anspannung ist die Rutenbewegung schnell mit kurzem Ausschlag. Trägt der Hund die Rute hoch aufgerichtet ohne Bewegung so ist er ebenfalls sehr angespannt - meist zeigt er sich so in direkter Konfrontation.