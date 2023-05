Weniger Insekten Schwerer Saison-Start für Schwalben

Umgekehrt ehrt der Nabu das Engagement um den Erhalt der Tiere. So auch am Dienstag in Petriroda (Landkreis Gotha). Dort verlieh Sauer eine Plakette für schwalbenfreundliche Häuser an eine Familie. Diese hat künstliche Nisthilfen an die Fassade ihres Hauses angebracht, um die Schwalben etwa vor Mardern zu schützen.