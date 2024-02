Gelernt ist nicht für immer gelernt „Heute so, morgen so?“ – Sechs Fehler, die bei der Hundeerziehung unbedingt zu vermeiden sind

Stellen Sie sich vor, Ihr Hund springt an jemandem hoch oder pöbelt an der Leine andere Hunde an. Wie verhalten Sie sich in einer solchen Situation? Drehen Sie sich zu dem Hund, streicheln ihn und versuchen, ihn so zu beruhigen? Das ist der falsche Weg. Diese soziale Interaktion ist für den Hund etwas Positives und er fühlt sich dadurch in seinem Verhalten bestätigt.