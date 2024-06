Kurznasige Hunde So erleichtern Sie das Leben von Mops und Co.

Warum ist das so? Alle Hunde besitzen lediglich wenige Schweißdrüsen an den Pfoten und regulieren die Körpertemperatur vor allem über die Nase. Beim Hecheln wird durch die in die Nase einströmende Luft sowie durch ein Sekret Verdunstungskälte erzeugt, die erwärmte Luft wird durch das Maul wieder ausgeatmet. Bei den sogenannten brachycephalen, also kurzköpfigen Rassen funktioniere dieses System jedoch unter anderem wegen der engen Nasenlöcher und der kurzen Nase kaum, sagt die Veterinärin.