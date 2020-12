Gut erzogen : So finden Sie die passende Hundeschule

So finden Sie die passende Hundeschule

Mit Lob und Leckerli arbeiten: So wird für Hunde das Training in der Hundeschule zum positiven Erlebnis. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Herten Für Neu-Hundehalter oder bei Problemen mit dem Tier ist ein Training in der Hundeschule Gold wert. Doch wie finden Besitzer für sich und ihren Vierbeiner das passende Angebot?

Mit einem gut erzogenen Hund ist das Leben leichter: Wenn Hunde an der Leine ziehen oder Artgenossen ihn anknurren, bedeutet das nicht nur eine Belastung für die Halter. Auch Hunde sind gestresst, wenn sie nicht wissen, was von ihnen erwartet wird.

Deshalb entscheiden sich viele Menschen, mit ihrem Tier eine Hundeschule zu besuchen. Momentan ist es aufgrund der Corona-Pandemie aber gar nicht so leicht, einen Platz zu finden: Einige Hundeschulen bieten derzeit nur Einzeltrainings an, andere nehmen vorerst keine neuen Kunden an - die Bestimmungen sind je nach Region unterschiedlich.