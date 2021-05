Das Welpen 1x1 : So fühlen sich Hundebabys pudelwohl

So fühlen sich Hundebabys pudelwohl

Weinstadt/Bad Schwartau Sie haben sich entschieden, ein neues Familienmitglied aufzunehmen - ein Hundebaby? Nehmen Sie sich Zeit! Ein Überblick, was zu tun ist, damit sich der Welpe von Anfang an bei Ihnen wohl fühlt.

Außerdem sollten in den ersten Wochen klare Regeln und Strukturen etabliert werden. „Die Erziehung beginnt im Prinzip am ersten Tag“, so Kreickmann. Und auch vor dem Einzug gibt es einiges zu tun.