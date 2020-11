Kälteschutz : So fühlen sich Ihre Kleintiere im Außengehege wohl

So fühlen sich Ihre Kleintiere im Außengehege wohl

Düsseldorf Im Winter brauchen auch Kaninchen und Meerschweinchen Schutz vor der Kälte - vor allem, wenn sie draußen gehalten werden. Ein paar Tipps.

Während der warmen Monate ist die Haltung von Kaninchen und Meerschweinchen im Garten kein Problem. Was aber, wenn es draußen kalt wird?

Für beide Tierarten empfiehlt der IVH einen ausreichend großen, trockenen und zugfreien Rückzugsort, in dem sich alle Tiere gleichzeitig aufhalten können. Hier sollte auch ein Trinkgefäß aufgestellt werden, da so das Wasser nicht gefrieren kann. Wichtig ist eine gute Belüftung und in größeren Gehegen Unterschlupfmöglichkeiten, wie Häuschen oder Rohre zum Verstecken. Meerschweinchen ziehen sich im Winter gerne zurück und sind dann mehrere Tage nicht zu sehen. Hier sollte man regelmäßig nach ihnen schauen.