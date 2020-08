Ziegenstreicheln ohne Meckerei : So gelingt der Streichelzoo-Besuch mit Kindern

Lohberg/Nindorf Im Streichelzoo können Kinder Schafen, Schweinen oder Ponys ganz nahe kommen. Die freche Ziege zu streicheln, ist oft ein Abenteuer. Mit ein paar Tipps wird der Besuch zu einem Erlebnis ohne Furcht.

Generell sind die jeweils am Streichelzoo angebrachten Regeln zu beachten. So sollten etwa die Ruhezonen der Tiere respektiert sowie kein mitgebrachtes Essen verfüttert werden - „selbst wenn es etwas ist, was die Tiere theoretisch essen würden, zum Beispiel ein Stück Apfel“, so Claudia Schuh. Das Futter, das es in den Streichelzoos oft zu kaufen gibt, ist besonders kalorienarm, so dass es den Tieren auch an einem besucherreichen Tag nicht schadet.