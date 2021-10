Revierwechsel für Vierbeiner : So gelingt ein Umzug mit Hunden

So gelingt ein Umzug mit Hunden

Es gibt Hunde, für die ist die Welt in Ordnung, wenn der Mensch da ist, auf den sie fixiert sind. Foto: Katja Sponholz/dpa-tmn

Eslohe Umzug bedeutet Stress. Nicht nur für Menschen, sondern auch für ihre Hunde. Experten erklären, wie man den Vierbeinern den Wechsel in die neuen vier Wände erleichtern kann.

Schon Tage vorher ist unübersehbar, dass sich etwas ändert: Herrchen und Frauchen räumen Sachen hin und her, überall stehen Kartons, die Stimmung ist angespannt. Und dann kommen auch noch Fremde und tragen Möbel davon.

Doch statt irgendwann in vertrauter Umgebung endlich seine Ruhe zu haben, landet man abends in fremden Räumen. „Für Hunde, die ängstlicher Natur sind, bricht oft eine Welt zusammen“, sagt Patricia Lösche, Vorsitzende des Berufsverbandes der Tierverhaltensberater und -trainer.

Natürlich gibt es auch Hunde, denen es recht egal ist, wo sie sich befinden - Hauptsache, der Mensch, auf den sie fixiert sind, ist da. „Und wo der ist, ist die Welt in Ordnung“, sagt die Tierheilpraktikerin und Tierpsychologin für Pferde, Hunde und Katzen.

Doch vor allem Hunde aus dem Tierschutz und dem Ausland hätten ohnehin häufig Schwierigkeiten, Orientierung zu finden, wo sie hingehören. Vor allem dann, wenn sie erst kurz bei uns sind. „Die können dann mit einem Umzug echte Probleme bekommen“, so Lösche. Dies beginne schon beim Kistenpacken, weil sich die gesamte Umgebung relativ schnell verändere. Manche Hunde können darauf mit Unsicherheit, sogar mit Aggressionen reagieren.

Die Verhaltensexpertin empfiehlt, die Vierbeiner früh zu beobachten. „Wenn der Hund schon beim Packen viel hechelt, unruhig ist, den Schwanz einklemmt oder einen nicht mehr alleine lässt, kann es besser sein, ihn für einige Zeit woanders unterzubringen.“ Und das nicht nur am Umzugstag selbst, sondern am besten schon in den Tagen zuvor.