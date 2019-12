Reisen mit Haustier : So klappt der Urlaub mit dem Hund

Berlin Nur in Deutschland dürfen Hunde mit ins Restaurant, an den Strand, ins Hotel? Von wegen. Wer die Ostsee satt hat, kann ruhig eine Auslandsreise mit dem Haustier wagen. Aber bitte gut geplant.

Nun ist Kriss Rudolph zweifelsfrei mit einem Ausnahme-Hund gesegnet. Die wenigsten Hundebesitzer nehmen ihr Tier mit auf Flugreisen - und das ist auch gut so. Wiegen sie mehr als ein paar Kilo (je nach Fluglinie verschieden), müssen sie in ihren engen Boxen im Bauch des Flugzeugs im Transportbereich ausharren.

Viele Hunde mögen das nicht. „Natürlich hängt die Flugtauglichkeit von der Persönlichkeit ab“, sagt Tierärztin Heidi Bernauer-Münz aus Wetzlar. „Handelt es sich aber um einen 14-tägigen Mallorca-Urlaub, ist sicherlich eine Hundepension in jedem Fall die bessere Lösung.“ Das Tier bleibt in Deutschland, mit Betreuung. Generell empfiehlt die Expertin das Fliegen nur, wenn es unbedingt sein muss.

Züngel-Hein ist besonders von den Niederlanden begeistert: „Dort ist die Einreise unkompliziert, die Hunde dürfen in der Regel mit ins Restaurant, es gibt schöne Hundestrände, und der Umgang mit den Tieren ist entspannt. Sogar ins Museum durften meine Hunde schon mit.“ Auch Skandinavien kann sie empfehlen. In Südeuropa könne man Hunde zwar in der Regel auch gut mitnehmen, allerdings muss man damit rechnen, dass sie dort im Restaurant oder Café entweder gar nicht mit dürfen. Oder wenn doch, dann nur in den Außenbereich.