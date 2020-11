Einwanderer auf vier Pfoten : So landen Tiere gut im neuen Zuhause

So landen Tiere gut im neuen Zuhause

Damit ein Tier aus dem Ausland ohne Probleme einreisen kann, müssen Halter zum Beispiel am Flughafen bestimmte Impfnachweise vorzeigen. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Berlin/München Wer sich im Ausland in ein Tier verliebt und es mitnehmen möchte, dem steht ein bürokratischer Kraftakt bevor. Besonders kompliziert wird es, wenn es in dem Herkunftsland noch Tollwut gibt.

Viktoria Rohde wollte eigentlich keinen Hund. Im März 2017 änderte sich alles mit einem verzweifelten Anruf der Tante ihres Freundes. Die Frau stand am Flughafen in São Paulo und konnte ihren Hundewelpen Mel nicht mit in die USA nehmen, da notwendige Papiere für die Ausreise fehlten.