Tipps für Tierfreunde : So päppelt man den zugeflogenen Vogel auf

So päppelt man den zugeflogenen Vogel auf

Ein ausgebüxter Wellensittich schaut sich um, ob er in einer neuen Wohnung Unterschlupf findet. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn.

Sulzbach Ein ausgebüxter Vogel ist nach einer Odyssee meist so geschafft, dass er sich bereitwillig einfangen lässt. Oder gleich selbst in fremden Wohnungen Unterschlupf sucht. Dann ist Erste Hilfe gefragt.

Hungrig, müde und halb erfroren: Kommt ein Ziervogel in ein fremdes Heim geflogen, ist schnelle Hilfe gefragt. Durch Erschöpfung und Hunger werden manche Tiere so zutraulich, dass sie durch offene Fenster und Türen fliegen, erklärt der Tierschutz-Verein Tasso.

Sitzt der Neuankömmling zerzaust im Wohnzimmer, könne der Retter das Tier vorsichtig in einem Pappkarton mit Luftlöchern unterbringen. Ist der Vogel geschwächt oder fühlt er sich kühl an, sollte er sanft in ein Handtuch gesetzt werden, um ihn zu wärmen, empfiehlt Tasso-Sprecherin Laura Simon.