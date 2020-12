Achtung Katze! : So schützen Sie Pflanzen vor Vierbeinern

Bad Homburg Pflanzen in Katzenhaushalten haben oft ein hartes Leben. Sie werden angeknabbert, umgestoßen, ihre Erde wird zerwühlt. Da hilft auch kein Schimpfen. Zum Glück gibt es andere Möglichkeiten.

Viele Katzen haben Pflanzen im wahren Wortsinn zum Fressen gerne - damit bereiten sie ihren Besitzern natürlich keine Freude. Die Vierbeiner knabbern nicht nur an den Blättern, sondern buddeln auch in der Blumenerde oder schmeißen die Pflanze gleich ganz um.

Doch was tun, um die Pflanzen zu schützen? Mit der Katze zu schimpfen hilft gar nicht - erst recht nicht, wenn das Chaos schon angerichtet ist. „Die Katze weiß dann gar nicht, warum geschimpft wird. Am besten, man macht die Bescherung wortlos weg“, empfiehlt Asmuß.

Ist die Katze unterfordert, müssen sich die Besitzer etwas einfallen lassen, um ihr Tier auszulasten. Eine Möglichkeit ist es, dem Tier Freigang zu gewähren. „Freigänger stellen in der Wohnung nicht so viel an wie reine Wohnungskatzen, weil sie sich draußen austoben und viele Eindrücke sammeln können“, erklärt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund in Bonn.