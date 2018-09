später lesen Nach längerer Pause So steigen Reiter langsam wieder ein FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

Wer sich nach längerer Pause wieder ans Reiten herantasten will, kann es zunächst mit einigen Stunden an der Longe probieren. Der Ritt an der langen Leine im Kreis gibt Sicherheit und macht mit dem Bewegungsablauf vertraut. dpa