Zeichen richtig deuten : So verbergen Kaninchen und Meerschweinchen ihre Schmerzen

So verbergen Kaninchen und Meerschweinchen ihre Schmerzen

Ob es Kaninchen wirklich gut geht, ist für Halter oft gar nicht so einfach zu erkennen. Die Stellung der Ohren kann aber wichtige Hinweise geben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

München Will das Kaninchen nicht fressen? Sitzt das Meerschweinchen zusammengekauert in der Ecke oder liegt mit gestreckten Hinterbeinen auf dem Boden? Das können Alarmzeichen für Schmerzen sein.

Kaninchen und Meerschweinchen gelten als wahre Meister im Verheimlichen von Schmerzen. Das steckt in ihren Genen. Denn so schützen sie sich in der freien Wildbahn vor Fressfeinden.