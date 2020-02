Neuer Mitbewohner : So wird aus der Katze keine Kratzbürste

Oberkrämer Sie ist das beliebteste Haustier - doch die Katze reagiert sensibel auf Veränderungen oder Familienzuwachs. Kommt ein Baby ins Haus oder ein neuer Partner, kann sie schon mal garstig werden.

Urin und Kot seien für die Katze ein wichtiges Kommunikationsmittel, womit sie ausdrückt, dass ihr etwas nicht passt. In diesem Fall müsse ein Kompromiss gefunden werden. „Ziel ist, dass der "Feind" aus Sicht der Katze positive Erlebnisse schaffen sollte“, rät die Expertin. So könnte der neue Lebenspartner die Katze künftig füttern und mit ihr spielen. „So verknüpft sie positive Erfahrungen mit dem neuen Menschen und wird ihn eher akzeptieren“, sagt Pruß.

Probleme könne es auch geben, wenn eine weitere Katze ins Haus kommt. Viele Leute holen sich eine Zweitkatze ins Haus, damit die Erstkatze nicht so alleine ist. Doch bei Katze Nummer 1 kommt das manchmal gar nicht so gut an. Denn viele Katzen teilen nicht gerne ihr Revier und ihre Menschen. Bei der Zusammenführung sei darum Fingerspitzengefühl gefragt, so Pruß.