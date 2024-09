Ungesunde Snacks Stiftung Warentest: Alle Hundeleckerlis „mangelhaft“

Die getesteten Snacks liefern in kleinen Portionen vergleichsweise viele Kalorien, aber dafür nur wenige Nährstoffe und Vitamine. Was stattdessen zur Genüge in einigen Leckerlis steckt: Zucker. Problematisch sind laut der Stiftung Warentest außerdem die unvollständigen Fütterungsempfehlungen, denn es besteht das Risiko einer Fehlernährung.