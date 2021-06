Sommerurlaub : Tier an Bord: Reise mit Hund und Katze gut vorbereiten

Berlin Wassernapf und Leckerlis dabei? Das allein reicht aber nicht: Wer mit seinem Haustier verreisen will, sollte sich gut vorbereiten. Tipps für den entspannten Urlaub mit dem Haustier.

Wenn es zur Erholung ans Meer oder in die Berge geht, wollen viele auch ihr Haustier dabei haben. Ob Auto oder Flugzeug: Damit bei der Reise alles glatt läuft, ist eine gute Vorbereitung das A und O, so die Experten der Welttierschutzgesellschaft.

Wer mit dem Auto oder Wohnmobil fährt, hat seinen Liebling immerhin schon mal gut im Blick. Reist das Tier zum ersten Mal, sollte es am besten vorher schrittweise an die Fahrt gewöhnt werden. Wird eine Transportbox benutzt, sollte diese gut gesichert sein. Mit speziellem Geschirr können Hunde auch auf der Rückbank gesichert werden, ein normales Halsband reicht da nicht aus.

Regelmäßige Pausen sind bei langen Fahrten nicht nur für Fahrer und Fahrerin wichtig, sondern auch für das Tier. Bestenfalls wird dafür aber nicht an Autobahnrastplätzen gehalten, da diese oft laut und für Tiere gefährlich sind. Hier kann es sich lohnen, einen Umweg in Kauf zu nehmen und für den Gassigang einen Feldweg zu suchen. Neben frischem Wasser gehören kleine Leckerlis mit an Bord, diese können auf der Reise belohnend und beruhigend wirken. Auch die Lieblingsdecke oder das Lieblingsspielzeug sorgen für ein wenig Vertrautheit in ungewohnter Umgebung.