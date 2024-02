Gewohnheitstiere Umzug mit Katze - so geht's möglichst stressfrei

Zuerst sollten alle Möbel an Ort und Stelle stehen und dann erst die Katze folgen, rät Tierärztin Tina Hölscher von der Tierschutzorganisation Aktion Tier. Falls Sie mehrere Katzen haben, sollten Sie jede in einem eigenen Katzenkorb transportieren. „Sitzen die Katzen zusammen in einer Kiste und stehen während der Fahrt unter Stress, lassen sie dies unter Umständen am Partnertier aus. Im schlechtesten Fall kommt es zu nachhaltigen Beziehungsstörungen zwischen den Tieren“, so Hölscher.