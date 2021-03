Nothilfe für Nager : Verlassene Eichhörnchenbabys warm einpacken und füttern

Berlin In diesen Wochen werden viele Eichhörnchen geboren. Wer ein hilfloses Jungtier findet, kann Erste Hilfe leisten und so selbst zum Tierretter werden.

Ist das Junge hilfsbedürftig, aber unverletzt, formt man direkt am Fundort und am besten am Fuß eines Baumstamms ein rundes Ersatznest aus einem Stück Stoff. Eine nicht zu heiße Wärmflasche hält das Tier warm. Oft sucht die Mutter ihren Nachwuchs und nimmt das Junge mit in einen anderen Kobel.