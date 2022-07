Wasserscheu? : Vielleicht mag Ihr Piepmatz Taubad statt Vollbad

Bretten Haben Sie das Gefühl, Ihr gefiederte Freund ist wasserscheu, weil er die kleine, praktische Badewanne in seinem Vogelkäfig verschmäht? Vielleicht hat er einfach andere Vorlieben, duschen etwa.

Mehr Raum für lange Federn

Kräuterbad mal anders

Taubad für Nichtschwimmer

In der Natur schlägt sich nachts Feuchtigkeit an Gräsern und Pflanzen nieder. Daraus werden am Morgen zur Freude von Vöglein Tautropfen. Sich an diesen zu reiben, ist für auch für Heimvögel ein Genuss. Für das Taubad einfach Salatblätter oder Küchenkräuter mit Wasser benetzen und ab damit in die Voliere.