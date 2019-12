Tipps für Tierfreunde : Was gegen tierische Panik in der Silvesternacht hilft

Was gegen tierische Panik in der Silvesternacht hilft

München „Weglauftag des Jahres“ - so nennt das Tierheim München den Silvestertag. Denn an keinem anderen Tag im Jahr melden mehr Halter ihre Tiere als vermisst. Welche Tipps helfen gegen das Ausbüxen?

Für Haustiere ist der letzte Tag des Jahres besonders stressig. „Zu Silvester gibt es einen Riesen-Peak“, sagt Kristina Berchtold, die sich in der Vermisstenstelle des Münchner Tierheims um die Suche nach entlaufenen Tieren kümmert.

Schon vor Mitternacht werde ja geknallt, und da nehmen die ersten Vierbeiner bereits Reißaus. Mehr als 20 Ausgebüxte zählt Berchtold im Schnitt in der Silvesternacht in München. Doch was kann man als Halter tun, außer dorthin zu reisen, wo gar nicht geknallt werden darf wie auf einigen Nordseeinseln?