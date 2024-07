Von Ausweis bis Zeckenzange Was Sie beim Urlaub mit Hund nicht vergessen sollten

Sie wollen gemeinsam mit Ihrem Hund in den Urlaub fahren? Dann sollten das gewohnte Futter des Vierbeiners und der vertraute Hundekorb mit ins Gepäck. Das, so erklärt es der Deutsche Tierschutzbund, erleichtert es Hunden sich in der unbekannten Umgebung am Urlaubsort schneller wohlzufühlen.