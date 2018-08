später lesen Harmlos oder tödlich? Was Tierhalter bei Insektenstichen tun müssen FOTO: Kai Remmers FOTO: Kai Remmers Teilen

Twittern

Teilen



Eine dicke Beule am Auge oder an der Pfote: Hunde und Katzen sind genauso von Stichen betroffen wie Menschen. In den meisten Fällen reicht es aus, wenn Halter die Stellen kühlen, zum Beispiel mit einem Beutel kaltem Wasser oder Eiswürfeln. dpa