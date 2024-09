Vorsicht Vergiftung Was tun, wenn der Hund Weintrauben gefressen hat?

Und was kann man tun, wenn der Hund sich schon über die Trauben hergemacht hat? Dann sollten Sie in jedem Fall so schnell wie möglich mit dem Vierbeiner zum Tierarzt. Solange sich die Früchte noch im Magen befinden, kann der den Hund die Trauben erbrechen lassen. Außerdem kann eine Infusion die Funktion der Nieren unterstützen.