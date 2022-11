Hungernde Tiere : Wer einmal Vögel füttert, muss weitermachen

Blaumeisen zählen zu den Alles- und Körnerfressern. Sie lesen die Körner bevorzugt in solchen hängenden Futterstellen auf. Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

München Auch Wildvögel pflegen Routinen und können sich nur schwer diese wieder abgewöhnen. Ein Beispiel dafür ist das Anfliegen von Futterstellen, die wir im Winter anbieten und immer wieder auffüllen.

„Die Vögel sind auf Kontinuität angewiesen. Wird die Fütterung unterbrochen, besteht die Gefahr, dass die an den Platz gewöhnten Tiere verhungern“, so Eva Puchtinger, Chefredakteurin der Zeitschrift „kraut&rüben“. Sie rät, bereits vor dem Wintereinbruch mit dem Füttern zu beginnen. Die Vögel können so ihren Energiespeicher frühzeitig füllen.