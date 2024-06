Tipps für den Sommer Wespen: Wie man sie am besten vertreiben kann – und warum sie wichtig sind

Wer ein Wespennest im Haus oder Garten entdeckt, solle am besten zu einem Fachmann Kontakt aufnehmen, damit der einschätzen kann, worum es sich genau handelt und was getan werden muss. Vielleicht kann das Nest so bleiben, wie es ist. Vielleicht sind nur leichte Veränderungen notwendig, zum Beispiel eine Flugumleitung, damit die Tiere an einer anderen Stelle aus dem Nest fliegen. Möglicherweise muss das Nest auch umgesiedelt werden.