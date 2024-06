Sommer Zwiebel, Zitrone und Co.: Was hilft wirklich beim Wespenstich?

In der Regel verlieren Wespen ihren Stachel beim Stechen nicht. Das passiert bei Bienen. Aber egal, wer zugestochen hat: der Stachel sollte entfernt werden. Das geht am besten mit einer Pinzette. Dabei sollte man darauf achten, dass man die Einstichstelle nicht zusammendrückt, sonst kann noch mehr des Insektengifts in den Körper gelangen.