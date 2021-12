Freundschaft unter Vierbeinern : Wie findet mein Hund richtige Buddies?

Eschweiler/Bad Bramstedt Bei Hunden ist es wie bei Menschen. Manche ihrer Artgenossen mögen sie und manche können sie nicht riechen. Braucht mein Hund überhaupt andere Hunde, damit es ihm gut geht?

Wer schon mal gesehen hat, wie zwei Hunde miteinander toben, wie sie sich fangen und jagen, wie sie sich anrempeln, wie sie einander an den Lefzen knabbern oder einfach nur im Körbchen kuscheln, für den gibt es keinen Zweifel: Hunde brauchen Hunde.

„Wer das erlebt hat, weiß, dass kein Mensch so einen Hundekumpel ersetzen kann“, sagt Patricia Lösche, Vorsitzende des Berufsverbandes der Tierverhaltensberater und -trainer (VdTT).

Auch für Hund-Mensch-Coach Andreas Ohligschläger, der in seiner Hundetagesstätte in Eschweiler täglich zwischen 35 und 40 Hunde beherbergt, stellt sich nicht die Frage nach dem „Ob“. „Natürlich brauchen Hunde Hunde“, ist er überzeugt. „Es ist ein Trugschluss, wenn man meint: Der Hund hat ja mich, der hat ausreichend Zuwendung von mir, der braucht keine Artgenossen. Denn Hunde sind Hunde. Sie sind keine Menschen.“

Hund oft als emotionaler Dienstleister überfordert

Dabei müsse ein Hund zugleich emotionale Dienstleistungen für den Menschen erbringen, mit denen er oft überfordert ist. Etwa, wenn er stundenlang allein war und abends das genervte und gestresste Frauchen oder Herrchen heimkommt - und die ganze Energie des Tages auf ihn ausschüttet. „Wenn man dann mit ihm nach draußen geht und er zerrt an der Leine oder knurrt andere an, dann heißt es, er muss zum Hundetrainer“, sagt Ohligschläger. „Dabei braucht er nur mehr Kumpels und die Möglichkeit zur hündischen Kommunikation.“

Bei Begegnungen kommt es aufs „Kleingedruckte“ an

Um diese Spirale zu durchbrechen, rät Patricia Lösche dazu, ganz bewusst Kontakt zu anderen Zwei- und Vierbeinern zu suchen. Auch dann, wenn man den Hund vielleicht noch neu und/oder aus dem Tierschutz hat. Doch bei Hundebegegnungen komme es auf das „Kleingedruckte“ im Verhalten an. „Wer unsicher ist in der Interpretation hündischer Körpersprache, sollte lieber erst einmal in eine Hundeschule gehen, wo es Trainer gibt und sich die Hunde zunächst unter Aufsicht treffen und kennenlernen können“, rät Lösche.